В ДТП в Тверской области пострадали 16 человек 

Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся утром в четверг с легковой машиной в Конаковском районе Тверской области, в результате аварии один человек погиб и еще 16 получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В Конаковском районе Тверской области произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля "Мазда". В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб. 16 человек из автобуса обратились за помощью в медучреждение", — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, пострадавшие получили легкие травмы.