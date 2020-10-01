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В ДТП в Тверской области пострадали 16 человек 

ТАСС и ещё 9 3 часа назад
В ДТП в Тверской области пострадали 16 человек
Фото: РИА Новости
Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся утром в четверг с легковой машиной в Конаковском районе Тверской области, в результате аварии один человек погиб и еще 16 получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В Конаковском районе Тверской области произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля "Мазда". В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб. 16 человек из автобуса обратились за помощью в медучреждение", — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, пострадавшие получили легкие травмы.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства аварии.
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