Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смерть невинного: страшное ДТП в Подмосковье 

Павел Тиунов 1 час назад
Смерть невинного: страшное ДТП в Подмосковье
Фото: ТАСС
Водитель Nissan врезался во встречную машину, авто перевернулось. Погиб ни в чем не повинный автомобилист, сообщает «Вечерняя Москва».
Трагедия произошла в ночь на 1 октября на Панфиловском проспекте. Легковой Nissan по невыясненным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Жигулями девятой модели. От удара иномарка перевернулась на крышу. В ДТП погиб водитель отечественного авто, мужчина, находившийся за рулем Nissan, и два пассажира Жигулей были госпитализированы с различными травмами.
На фото, опубликованных изданием Zelenograd24.ru, видно, что автомобили после ДТП не подлежат восстановлению.
По данным журналистов, чтобы достать тело погибшего и пострадавших из искореженных салонов пришлось вызывать сотрудников МЧС. В больнице им. Кончаловского пояснили, что в аварии сильно пострадали трое мужчин 22-ух, 23-ех и 36-ти лет. Все они в настоящее время находятся в реанимации.
Правоохранители в данный момент устанавливают обстоятельства трагедии.
Комментарии
ДТП , Nissan , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число погибших в ДТП под Калининградом увеличилось
Число погибших в ДТП под Калининградом увеличилось
Такси обяжут отвечать за здоровье пассажиров
Такси обяжут отвечать за здоровье пассажиров
Haval будет производить в России моторы и КПП
Haval будет производить в России моторы и КПП
На каких автомобилях ездил Владимир Ильич Ленин
На каких автомобилях ездил Владимир Ильич Ленин
Видео
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
В крови устроившего ДТП рэпера Гулиева нашли наркотики
00:14
В крови устроившего ДТП рэпера Гулиева нашли наркотики
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение