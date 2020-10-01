Смерть невинного: страшное ДТП в Подмосковье 

Водитель Nissan врезался во встречную машину, авто перевернулось. Погиб ни в чем не повинный автомобилист, сообщает «Вечерняя Москва».

Трагедия произошла в ночь на 1 октября на Панфиловском проспекте. Легковой Nissan по невыясненным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Жигулями девятой модели. От удара иномарка перевернулась на крышу. В ДТП погиб водитель отечественного авто, мужчина, находившийся за рулем Nissan, и два пассажира Жигулей были госпитализированы с различными травмами.

На фото, опубликованных изданием Zelenograd24.ru, видно, что автомобили после ДТП не подлежат восстановлению.

По данным журналистов, чтобы достать тело погибшего и пострадавших из искореженных салонов пришлось вызывать сотрудников МЧС . В больнице им. Кончаловского пояснили, что в аварии сильно пострадали трое мужчин 22-ух, 23-ех и 36-ти лет. Все они в настоящее время находятся в реанимации.

Правоохранители в данный момент устанавливают обстоятельства трагедии.