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Автобус с россиянами попал в смертельное ДТП в Турции 

Lenta.ru 2 часа назад
Автобус с российскими туристами, которые направлялись в аэропорт Анталии, попал в смертельное ДТП в районе Кунду. Об этом сообщает местная газета Miliyet.
По информации источника, авария случилась вечером в четверг, 1 октября. По пути в аэропорт трансфер с россиянами, выехавшими из отеля в Белеке, столкнулся с легковым автомобилем на встречной полосе.
Местный житель Бавер Элькатмиш (Baver Elkatmış), который был за рулем легковой машины, застрял в водительском кресле, поскольку его авто в результате столкновения было отброшено на обочину и сильно повреждено. Прибывшим на место происшествия медикам и пожарным удалось извлечь пострадавшего из транспорта, однако он уже был мертв.
При этом водитель автобуса Осман Акин (Osman Akın) и еще 12 туристов получили легкие травмы, а одну россиянку пришлось госпитализировать. Остальные путешественники, уцелевшие в аварии, пересели в другой автомобиль и отправились в аэропорт.
В сентябре в Турции столкнулись два автобуса с туристами, в том числе, российскими. Как отмечается, в одном из разбившихся автобусов находился выпускающий редактор портала E1.RU Сергей Панин. По его словам, два транспортных средства столкнулись на горной трассе. В аварии есть пострадавшие, о их состоянии пока ничего неизвестно.
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ДТП , Видео , Сергей Панин
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