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Старший сын погибшего в ДТП с участием Ефремова заявил, что актер не полностью возместил моральный ущерб 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Виталий Захаров, старший сын погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова курьера Сергея Захарова, рассказал в интервью телеканалу «Москва 24», что артист погасил только 600 тыс. руб. из суммы присужденной судом в качестве морального ущерба.
«Вчера приезжал уже новый адвокат от Ефремова.
Частично погасил. 600 тыс. руб.», — сказал Виталий Захаров.
Адвокат Сергей Аверцев, представляющий интересы Виталия, добавил, что накануне он ознакомился с дополнением к апелляционной жалобе Ефремова от 25 сентября на приговор. В этом документе актер указал, что «полностью компенсировал моральный вред в размере 800 тыс. руб.». «На момент 25 сентября об этом не шло и речи. 29 сентября господин Филиппов (адвокат Ефремова — прим. Агентства „Москва“) вышел с нами на переговоры, а только вчера доехал и привез часть суммы», — сказал Аверцев.
Он добавил, что, по его мнению, подобная сумма, хоть и является нормальной с точки зрения юридической практики, не отражает полностью объем морального вреда. «Если мы говорим о судебной практике, то сумма более или менее обычная. Я считаю эту сумму недостаточно справедливой. На мой взгляд, моральный вред в нашей стране компенсируется в слишком малых пропорциях. Что такое 800 тыс. руб. ? Это стоимость дешевого автомобиля», — заявил Аверцев.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Актер был взят под стражу в зале суда. Суд также лишил Ефремова водительских прав сроком на три года.
Виталий Захаров требовал возместить ему 7,5 млн руб. морального вреда, однако Пресненский суд взыскал с актера лишь 800 тыс. Еще 200 тыс. руб. Ефремов перевел Виталию на стадии следствия.
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Комментарии
ДТП , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Виталий Захаров , ФСИН , АГН "Москва"
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