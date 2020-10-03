Четыре грузовика расплющили легковушку в Подмосковье 

Четыре грузовика на огромной скорости расплющили легковой автомобиль в Подмосковье. Страшнейшая авария унесла жизни двух человек. ДТП произошло в полдень на 57-м километре автодороги М-5 «Урал». Погибли женщины, находившиеся в легковушке, передает «Лайф» со ссылкой на МВД

События разворачивались стремительно. Сначала «паровозик устроили» три грузовика. В фуру «Ивеко» влетел MAN, который в свою очередь протаранил КамАЗ. Затем в скопище грузовиков врезался Volkswagen Polo с женщинами. Четвёртый грузовик не смог притормозить и на скорости буквально вбил легковушку под полуприцеп КамАЗа.

Автомобиль оказался полностью расплющен. Тела с трудом удалось извлечь из машины. Пока установлена личность только одной погибшей. Это Синякова Т. В. 1973 г.р.