Подвеска Tesla Model S развалилась на скорости 200 км/час

На швейцарском форуме tff-forum.de владелец электрокара Tesla Model S рассказал о неожиданной поломке, которая произошла во время езды. Водитель ехал по автобану в Цюрих, и, на скорости 200 километров в час, из-под левого колеса повалил дым, а руль заблокировался. Оказалось, что подвеска машины развалилась: рычаг застрял в спицах диска.

Автор публикации утверждает, что купил Tesla Model S 90D всего несколько лет назад и с того момента проехал около 80 тысяч километров. Однако в сервисном центре ему заявили, что поломка подвески — следствие естественного износа, и выставили счёт за ремонт на сумму 7 560 евро (почти 700 тысяч по нынешнему курсу).

Разобраться с истинными причинами произошедшего поможет независимая экспертиза. Не исключено, что поломка возникла из-за некачественного материала — такое предположение озвучивают сразу несколько пользователей в комментариях под постом. Некоторые также сообщают, что столкнулись с похожими проблемами, но при других обстоятельствах.

Пока же владельцу Model S выдали подменный автомобиль, а сам он радуется, что остался жив — развалившаяся подвеска на такой скорости могла бы стать причиной серьезной аварии.

Владельцы электрокаров Tesla часто жалуются на некачественную сборку машин или производственные дефекты. Например, у Model 3 всего через месяц после покупки отвалился руль во время движения. А другой электрокар той же модели потерял бампер прямо на дороге. В начале сентября 2020 года сразу несколько владельцев Tesla Model Y обнаружили отсутствие гайки шаровой опоры рычага передней подвески.