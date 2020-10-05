Врезавшийся в стену храма водитель был полицейским

За рулём автомобиля, который врезался в стену храма в Подмосковье, был сотрудник полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Сотрудник патрульно-постовой службы Центрального округа, управляя личной автомашиной, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на кирпичное ограждение с последующим возгоранием автомобиля, — цитирует ТАСС своего собеседника в ведомстве.

Источник агентства в правоохранительных органах добавил, что в крови полицейского не нашли следов алкоголя или наркотических веществ.

ДТП произошло 3 октября в посёлке Мещерино Ленинского городского округа. В результате аварии автомобиль загорелся, его водитель погиб, а трое пассажиров, в том числе ребёнок, были госпитализированы в тяжёлом состоянии, писал NEWS.ru.