Полицейский погиб при въезде в ограждение в Подмосковье

В Ленинском городском округе в поселке Мещерино столичный полицейский не справился с управлением авто и врезался в кирпичную стену, он погиб, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудник патрульно-постовой службы УВД по ЦАО, находясь в свободное от службы время, управлял личным автомобилем, не справился с управлением и совершил назад на кирпичное ограждение с последующим возгоранием автомобиля», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что мужчина скончался, когда его везли в больницу. Также в аварии пострадали три человека, один из них — несовершеннолетний. Сейчас ребенок находится в медучреждении.

Представитель пресс-службы добавил, что по факту дорожной аварии начата проверка.