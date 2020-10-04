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Полицейский погиб при въезде в кирпичное ограждение в Подмосковье 

РИАМО 31 минуту назад
Полицейский погиб при въезде в ограждение в Подмосковье
Фото: В Подмосковье
В Ленинском городском округе в поселке Мещерино столичный полицейский не справился с управлением авто и врезался в кирпичную стену, он погиб, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудник патрульно-постовой службы УВД по ЦАО, находясь в свободное от службы время, управлял личным автомобилем, не справился с управлением и совершил назад на кирпичное ограждение с последующим возгоранием автомобиля», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что мужчина скончался, когда его везли в больницу. Также в аварии пострадали три человека, один из них — несовершеннолетний. Сейчас ребенок находится в медучреждении.
Представитель пресс-службы добавил, что по факту дорожной аварии начата проверка.
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ДТП , МВД , РИАМО
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