Два человека погибли в массовом ДТП в Воронеже 

Два человека погибли, еще трое пострадали в массовом ДТП с участием семи автомобилей на Московском проспекте в Воронеже. Об этом ТАСС сообщила замначальника пресс-службы УМВД по региону Елена Подтынных.

"В воскресенье около 19:20 на Московском проспекте в Воронеже произошло ДТП без пострадавших с участием трех автомобилей Kia Rio, Volvo, Lifan. В момент оформления ДТП аварийными комиссарами, которые подъехали на место ДТП на автомобиле Skoda, в стоящие машины около 22:20 часов въехал автомобиль Toyota, который столкнулся с еще двумя автомобилями — Toyota и "ВАЗ-2112", проезжавшими мимо", — сообщила собеседница агентства.

В результате ДТП водитель автомобиля Lifan, девушка 1998 года рождения, погибла на месте происшествия, ее пассажир была доставлена в больницу, где умерла в приемном отделении. Еще три человека, среди которых один пешеход, получили травмы. В настоящий момент полицией устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.