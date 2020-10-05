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Появилось видео смертельного ДТП в Саранске 

Вадим Дроздов 2 часа назад
4 октября в Саранске произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб 21-летний водитель иномарки. Находившаяся на соседнем кресле девушка, чудом выжила при столкновении автомобиля с ограждением. Иномарка на огромной скорости влетела в разделяющий полосы отбойник. От удара машину разорвало на две части. По предварительным данным, молодой человек сел за руль без прав.
Также в этот день произошло страшное ДТП в Подмосковье — на 20-м километре Ярославского шоссе водитель врезался в остановившуюся на дороге машину. От удара автомобиль загорелся. В счастью, мужчина успел выбраться из салона. Двум водителям понадобилась помощь врачей.
ДТП , Видео
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