Появилось видео смертельного ДТП в Саранске 

4 октября в Саранске произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб 21-летний водитель иномарки. Находившаяся на соседнем кресле девушка, чудом выжила при столкновении автомобиля с ограждением. Иномарка на огромной скорости влетела в разделяющий полосы отбойник. От удара машину разорвало на две части. По предварительным данным, молодой человек сел за руль без прав.

Также в этот день произошло страшное ДТП в Подмосковье — на 20-м километре Ярославского шоссе водитель врезался в остановившуюся на дороге машину. От удара автомобиль загорелся. В счастью, мужчина успел выбраться из салона. Двум водителям понадобилась помощь врачей.