Honda подтверждает гибель 17-го американца при разрыве подушки безопасности Takata 

Руководители японского концерна Honda подтвердили гибель молодого автомобилиста из США из-за разрыва подушки безопасности Takata.

Производители подтверждают, что во всем виноват неисправный надуватель подушек безопасности. Напомним, отзыв машин из-за неисправных подушек безопасности был проведен в декабре 2011 года.

Однако, 17-летний владелец из США управлял автомобилем Civic 2002 года выпуска, который не возвращали производителям на проведение соответствующих ремонтных работ. Именно поэтому на машине стояла неисправная подушка безопасности, которая и стала причиной гибели молодого автомобилиста.

Представители японского концерна снимают с себя ответственность за произошедшее происшествие и уверены в том, что нести ответственность им не за что. Произошедшая авария является несчастным случаем, а также результатом беспечности предыдущего водителя, отказавшегося от ремонта, предложенного производителями.