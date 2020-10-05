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Honda подтверждает гибель 17-го американца при разрыве подушки безопасности Takata 

Car.ru 2 часа назад
Honda подтверждает гибель 17-го американца при разрыве подушки безопасности Takata
Фото: Car.ru
Руководители японского концерна Honda подтвердили гибель молодого автомобилиста из США из-за разрыва подушки безопасности Takata.
Производители подтверждают, что во всем виноват неисправный надуватель подушек безопасности. Напомним, отзыв машин из-за неисправных подушек безопасности был проведен в декабре 2011 года.
Однако, 17-летний владелец из США управлял автомобилем Civic 2002 года выпуска, который не возвращали производителям на проведение соответствующих ремонтных работ. Именно поэтому на машине стояла неисправная подушка безопасности, которая и стала причиной гибели молодого автомобилиста.
Представители японского концерна снимают с себя ответственность за произошедшее происшествие и уверены в том, что нести ответственность им не за что. Произошедшая авария является несчастным случаем, а также результатом беспечности предыдущего водителя, отказавшегося от ремонта, предложенного производителями.
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ДТП , Honda
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