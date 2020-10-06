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Звезда Холостяка на Gelandewagen насмерть сбила человека в Москве 

Lenta.ru и ещё 12 2 часа назад
Звезда Холостяка на Gelandewagen насмерть сбила человека
Фото: @korotkova_viktoriya
Звезда «Холостяка» Виктория Короткова сбила насмерть человека в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Super.ru.
В понедельник, 5 октября, около 23:00 Короткова попала в ДТП на Кутузовском проспекте. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
По данным издания, автомобиль, которым управляла звезда шоу, принадлежит ее предполагаемому возлюбленному Рагиму Шамшилову. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
В августе популярный кей-поп-певец Лим Сыр-он насмерть сбил человека. Бывший участник корейской группы 2AM попал в аварию. Из-за дождливой погоды он не справился с управлением и врезался в пешехода, переходившего дорогу на красный свет. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.
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ДТП , Аварии на Кутузовском проспекте , Виктория Короткова , ГИБДД
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