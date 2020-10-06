Звезда шоу «Холостяк» устроила смертельное ДТП

Участница шоу "Холостяк" Виктория Короткова на джипе "Мерседес-Гелендваген" сбила насмерть человека в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Телеканал опубликовал видео с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлен момент аварии. СМИ утверждает, что автомобиль зарегистрирован на мужчину с тремя неоплаченными штрафами на сумму две с половиной тысячи рублей.

Как уточнили в столичной Госавтоинспекции , ДТП произошло поздно вечером в понедельник на седьмом километре Кутузовского проспекта. Водитель сбила человека, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеход погиб на месте, его личность устанавливается.

На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы и дорожной полиции.