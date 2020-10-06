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Звезда «Холостяка» насмерть сбила пешехода в центре Москвы, сообщает СМИ 

РИА Новости и ещё 16 6 часов назад
Звезда шоу «Холостяк» устроила смертельное ДТП
Фото: Instagram
Участница шоу "Холостяк" Виктория Короткова на джипе "Мерседес-Гелендваген" сбила насмерть человека в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Телеканал опубликовал видео с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлен момент аварии. СМИ утверждает, что автомобиль зарегистрирован на мужчину с тремя неоплаченными штрафами на сумму две с половиной тысячи рублей.
Как уточнили в столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло поздно вечером в понедельник на седьмом километре Кутузовского проспекта. Водитель сбила человека, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеход погиб на месте, его личность устанавливается.
На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы и дорожной полиции.
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ДТП , Видео , Виктория Короткова , ГИБДД , РЕН ТВ
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