Раскрыты подробности ДТП со звездой «Холостяка»

Звезду «Холостяка» после смертельного ДТП увезли из больницы на полицейском авто

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Финалистка шоу «Холостяк» Виктория Короткова , которая насмерть сбила пешехода, уехала из больницы на автомобиле ДПС сообщает РЕН ТВ. Известно, что погибший переходил дорогу в неположенном месте.

Как сообщал «Рамблер», трагедия произошла поздно вечером 5 октября на Кутузовском проспекте в Москве. Короткова за рулем внедорожника Mercedes Gelandewagen сбила человека, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

Позже «Пятый канал» опубликовал запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, что после столкновения джип выехал на полосу встречного движения и остановился с включенной аварийной сигнализацией. Очевидцы трагедии сообщают, что от погибшего «живого места не осталось».