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"Живого места не осталось": смертельное ДТП со звездой «Холостяка»

Павел Тиунов
51 минуту назад
Звезду «Холостяка» после смертельного ДТП увезли из больницы на полицейском авто
Раскрыты подробности ДТП со звездой «Холостяка»
Фото: соцсетисоцсети
Финалистка шоу «Холостяк» Виктория Короткова, которая насмерть сбила пешехода, уехала из больницы на автомобиле ДПС, сообщает РЕН ТВ. Известно, что погибший переходил дорогу в неположенном месте.
Как сообщал «Рамблер», трагедия произошла поздно вечером 5 октября на Кутузовском проспекте в Москве. Короткова за рулем внедорожника Mercedes Gelandewagen сбила человека, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.
Позже «Пятый канал» опубликовал запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, что после столкновения джип выехал на полосу встречного движения и остановился с включенной аварийной сигнализацией. Очевидцы трагедии сообщают, что от погибшего «живого места не осталось».
Журналисты сообщают, что Виктория Короткова получила травмы и был госпитализирована. Медики диагностировали у телезвезды сотрясение головного мозга. Девушка пробыла в клинике до утра 6 октября, откуда уехала на автомобиле ДПС в сопровождении автоинспекторов.
ДТП,Виктория Короткова,ГИБДД,РЕН ТВ,
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