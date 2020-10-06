Раскрыта личность погибшего в ДТП со звездой «Холостяка» 

«Московский комсомолец» опубликовал информацию о личности пешехода, которого насмерть сбила звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова.
Как сообщал «Рамблер», 5 октября поздно вечером Короткова за рулем внедорожника Mercedes Gelandewagen сбила человека, перебегающего Кутузовский проспект в неположенном месте. От удара пострадавшего выбросило на встречную полосу прямо под колеса седана Jaguar. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Телезвезду увезли в больницу с сотрясением мозга. Наутро ее забрали из клиники полицейские на автомобиле ДПС.
Журналисты выяснили, что погибший — 39-летний житель Солнцево Александр Новиков. Известно, что раньше мужчина работал в концертно-развлекательном центре на Арбате. Пока о причинах, побудивших Новикова перебежать оживленную проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, не известно. Зато СМИ узнали, кому принадлежит автомобиль, которым управляла 24-летняя Короткова. Престижный внедорожник Mercedes зарегистрирован на владельца сети аптек Рагима Шамшилова. Владельцем автомобиля Jaguar оказался директор компании «Габитус» Шишет Якубов.