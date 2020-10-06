«Уже получили 1 рубль»: с Ефремова требуют еще 3 миллиона

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова, потребовала от него выплаты моральной компенсации в размере 3 млн рублей. По словам их представителя, эти деньги будут направлены в счет благотворительного фонда имени Захарова.

Потерпевшие по делу о смертельном ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова — родственники погибшего Сергея Захарова — подали иски о компенсации морального вреда на три миллиона рублей. По информации СМИ, речь идет о вдове, брате и младшем сыне жертвы аварии, произошедшей в июне в центре Москвы. Ранее они требовали с актера символическую компенсацию в один рубль.

«…Потерпевшие Захаров В. В., Захаров В. С., Захарова М. В. в ближайшие дни намерены подать соответствующие иски в Хамовнический районный суд г. Москвы, одновременно они осознают, что добровольное возмещение им морального вреда, причиненного преступлением, совершенным Ефремовым М. О., со стороны последнего является единственно возможным правовым способом повлиять на смягчение приговора судом апелляционной инстанции, именно поэтому они готовы принять такое возмещение», — говорится в тексте опубликованного «Пятым каналом» документа от 5 октября, подписанного представителями родственников Захарова.

Потерпевшие подчеркнули, что оценивают причиненный им моральный вред как не меньший, чем старшему сыну погибшего, и потребовали компенсировать его выплатой 1 млн рублей каждому.

«До момента такого возмещения на основании изложенного, в соответствии со ст. 389.20 УПК Российской Федерации, просим приговор Пресненского районного суда города Москвы от 08 сентября 2020 года в отношении Ефремова Михаила Олеговича оставить без изменения, апелляционную жалобу осужденного Ефремова Михаила Олеговича без удовлетворения», — подчеркивается в документе.

С просьбой оставить приговор Ефремову без изменения до «реального возмещения морального вреда» родственникам Захарова обратился в Мосгорсуд и сам адвокат потерпевших Александр Добровинский

«Степень искренности раскаяния Ефремова не влияет на законность и обоснованность приговора. Единственным обстоятельством, имеющим правовое значение для разрешения настоящего уголовного дела, является реальное возмещение всем потерпевшим морального вреда. До момента такого возмещения просим оставить приговор Ефремову без изменения», — заявил он.

«Полагаю, что неслучайно иск о компенсации морального вреда заявляется родственниками сейчас. Вероятно, они надеются на добровольное возмещение еще до начала апелляции. Хотя по закону взыскать вред можно только один раз. Формально они уже это сделали: попросили 1 рубль и получили его», — отметил он.

Добровинский, в свою очередь, рассказал, что в настоящий момент потерпевшие заняты созданием благотворительного фонда имени Захарова, в счет которого будут внесены деньги, полученные за моральный вред.

«Сегодня мы направили возражение на апелляционную жалобу Михаила Ефремова, в которой заявили гражданские иски от семьи Захаровых. Мои доверители не хотели никаких компенсаций от виновника гибели Сергея Захарова, но сейчас они занимаются основанием фонда имени Сергея и поняли, что эти деньги могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но, в первую очередь, таким же пострадавшим, как они. Поэтому они согласились заявить гражданские иски на возмещение морального ущерба на 3 миллиона рублей в совокупности, которые пойдут в счет благотворительного фонда», — цитирует его ТАСС.

Михаил Ефремов написал апелляционную жалобу на решение Пресненского суда, в которой заявил о своем полном раскаянии, в минувшем сентябре.

«Моя позиция в суде была связана с давлением на меня моего защитника Пашаева, выражающимся в изменении моей позиции полного признания в содеянном и искреннего раскаяния, а также желания возместить причиненный материальный и моральный вред потерпевшим, поскольку Пашаев убеждал меня в отсутствии доказательств моей вины в ДТП», — признался он.

Ефремов признал себя виновным, заявил о готовности возместить ущерб пострадавшим и попросил смягчить приговор «до пределов, не связанных с лишением свободы».