Поджигатель автомобилей в Москве попал на камеру

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На северо-востоке столицы местные жители заметили, что огонь охватил сразу два автомобиля, которые находились на стоянке у дома на Штурвальной улице.

Отмечается, что одну из машин могли поджечь, так как произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как один из автомобилей вспыхнул. Пламя охватило Mitsubishi , после чего перешло на припаркованный рядом Volkswagen

В настоящее время причины инцидента устанавливаются. К месту происшествия выехали сотрудники МЧС , передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что бытовка и бойлерная загорелись на юго-востоке столицы. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.