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Злоумышленник поджег автомобили в Москве и попал на камеру 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Поджигатель автомобилей в Москве попал на камеру
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы
На северо-востоке столицы местные жители заметили, что огонь охватил сразу два автомобиля, которые находились на стоянке у дома на Штурвальной улице.
Отмечается, что одну из машин могли поджечь, так как произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как один из автомобилей вспыхнул. Пламя охватило Mitsubishi, после чего перешло на припаркованный рядом Volkswagen.
В настоящее время причины инцидента устанавливаются. К месту происшествия выехали сотрудники МЧС, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что бытовка и бойлерная загорелись на юго-востоке столицы. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.
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ДТП , Автоновости , Volkswagen , Mitsubishi , МЧС , РЕН ТВ
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