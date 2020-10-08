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На Сахалине помогавший женщине с парковкой пенсионер потерял ногу и умер 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
Россиянин помог женщине с парковкой и умер
Фото: ТАСС
На Сахалине следователи завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в причинение смерти по неосторожности, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.
По версии следствия, женщина попросила 64-летнего мужчину помочь ей с парковкой. Решивший помочь пенсионер зашел в гараж и начал показывать женщине направление движения, однако обвиняемая выбрала неправильную скорость и наехала на мужчину.
В результате произошедшего пенсионер лишился ноги и скончался на месте от травм и сильной кровопотери, указано в сообщении СК. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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