Появилось видео с перевернутой на трассе фурой

7 октября в Подмосковье в Ногинском районе на Горьковском шоссе перевернулась фура с шампунем. Автопоезд сначала протаранил отбойник, потом завалился на бок. В результате ДТП перевернутый грузовик на полчаса заблокировал движение по трассе. Находившиеся рядом бездомные начали растаскивать вывалившуюся из фуры продукцию. На асфальте оказалось много синей жидкости. На месте ДТП с водителем работали сотрудники ДПС
и полицейские. Возможно, что виновника аварии привлекут к ответственности. Рассыпавшийся по дороге груз будет утилизирован. К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить.