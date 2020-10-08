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Появилось видео с перевернутой на трассе фурой

Вадим Дроздов
2 часа назад
7 октября в Подмосковье в Ногинском районе на Горьковском шоссе перевернулась фура с шампунем. Автопоезд сначала протаранил отбойник, потом завалился на бок. В результате ДТП перевернутый грузовик на полчаса заблокировал движение по трассе. Находившиеся рядом бездомные начали растаскивать вывалившуюся из фуры продукцию. На асфальте оказалось много синей жидкости. На месте ДТП с водителем работали сотрудники ДПС и полицейские. Возможно, что виновника аварии привлекут к ответственности. Рассыпавшийся по дороге груз будет утилизирован. К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить.
ДТП,Видео,ГИБДД,
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