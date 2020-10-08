Названа причина смертельного ДТП с детьми в Дагестане 

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Выезд грузовой машины на встречную полосу стал причиной смертельного ДТП в Дагестане с участием школьного автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Водитель грузовика выехал на встречную полосу движения и врезался в остальные (автомобили)», — сказано в заявлении.

Напомним, на федеральной трассе «Кавказ» в Кизлярском районе столкнулись три грузовика, школьная «Газель» и легковой автомобиль.

Погибли водитель и две женщины в «Газели», пострадали восемь детей и один взрослый. Все они находятся в медицинских учреждениях. Четверо — в тяжелом состоянии.

Ранее Общественная служба новостей писала, что сотрудники полиции Ингушетии задержали местного жителя, подозреваемого в том, что он насмерть сбил свою дочь.