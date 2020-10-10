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В Приморье пассажир остановил несущийся автобус после смерти водителя 

ТК «Звезда» и ещё 9 3 часа назад
Россиянин спас целый автобус пассажиров
Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
Таким образом, мужчина предотвратил ДТП и не дал транспортному средству съехать в кювет.
В Приморье мужчина остановил переполненный пассажирами неуправляемый автобус после внезапной смерти водителя. Позже сотрудники находкинской полиции выразили благодарность жителю микрорайона Врангель. Уточняется, что в автобусе находилось примерно 40 человек.
Автобус двигался по маршруту «Врангель-Находка», когда внезапно скончался водитель транспорта. В пресс-службе УМВД по Приморскому краю уточнили, что автобус, отъехав от остановки «Первостроители», направился в сторону города, но спустя несколько минут водителю стало плохо, и он упал на пол с водительского сиденья.
В это время один из пассажиров, 29-летний житель поселка Врангель Василий Бернюков, не растерялся и оперативно сел за руль автобуса и остановил наполненное пассажирами транспортное средство.

«Все случилось рано утром, когда в 7.30 я сел на маршрутный автобус, чтобы доехать до работы. В это время транспорт уже был заполнен людьми, примерно человек 40 было. Кто-то ехал на работу, а кто-то на учебу», — рассказал мужчина.

По его словам, буквально через пару минут после того как двинулся автобус, он увидел, что водитель начал наклоняться вправо и упал на пол. В этот момент Василий осознал, что могла произойти трагедия, если бы он не остановил автобус. Транспортное средство могло бы съехать в кювет.
Начальник отдела МВД России по городу Находке полковник полиции Вадим Трущенко поблагодарил мужчину за проявленные смелость и самоотверженность, вручив ему благодарственное письмо.
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ДТП , МВД
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