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Грузовик и машина такси врезались в колонку заправки на МКАД 

Вечерняя Москва и ещё 1 3 часа назад
Грузовик и машина такси врезались в колонку заправки на МКАД
Фото: Вечерняя Москва
Люди пострадали при столкновении грузовика и автомобиля такси с колонкой АЗС на МКАД. Об этом сообщает в воскресенье, 10 октября, агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент произошел на 9 километре магистрали рядом с Рязанским проспектом. В колонку АЗС «Лукойл» врезались грузовик Man и автомобиль такси Hyundai. Заправочная станция получила повреждения
— В результате ДТП пострадали три человека, — уточнили в правоохранительных органах.
Причины случившего сейчас выясняются.
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ДТП , Автоновости , Hyundai , МВД , Лукойл , АГН "Москва"
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