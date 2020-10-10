Грузовик и машина такси врезались в колонку заправки на МКАД 

Люди пострадали при столкновении грузовика и автомобиля такси с колонкой АЗС на МКАД. Об этом сообщает в воскресенье, 10 октября, агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент произошел на 9 километре магистрали рядом с Рязанским проспектом. В колонку АЗС «Лукойл» врезались грузовик Man и автомобиль такси Hyundai. Заправочная станция получила повреждения
— В результате ДТП пострадали три человека, — уточнили в правоохранительных органах.
Причины случившего сейчас выясняются.