Человек погиб в ДТП со «скорой» в Забайкалье

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Один человек погиб, еще четверо госпитализированы.

В Забайкальском крае в аварии со скорой помощью и автомобилем УАЗ погиб человек. Еще четверо получили различные травмы.

ДТП произошло около 23.00 (17.00 мск) 10 октября на трассе «Чита — Забайкальск» в Читинском районе. По предварительной информации, водитель микрогрузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой помощи.