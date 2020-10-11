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В Забайкалье произошло смертельное ДТП со скорой помощью 

ТК «Звезда» и ещё 1 3 часа назад
Человек погиб в ДТП со «скорой» в Забайкалье
Фото: РИА Новости
Один человек погиб, еще четверо госпитализированы.
В Забайкальском крае в аварии со скорой помощью и автомобилем УАЗ погиб человек. Еще четверо получили различные травмы.
ДТП произошло около 23.00 (17.00 мск) 10 октября на трассе «Чита — Забайкальск» в Читинском районе. По предварительной информации, водитель микрогрузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой помощи.
Пассажир грузовика скончался на месте происшествия, четыре человека госпитализированы, сообщает MK.RU со ссылкой на данные регионального главка МЧС. Движение на трассе не нарушено, устанавливаются все обстоятельство произошедшего.
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ДТП , УАЗ , МЧС , Московский комсомолец
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