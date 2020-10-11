Автомобили затопило кипятком в Петербурге 

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Коммунальная авария стала причиной хлынувшего на дорогу кипятка в Московском районе Санкт-Петербурга. Прорыв труб произошёл на перекрёстке проспекта Космонавтом и улицы Орджоникидзе.

Кадры с места происшествия появились в соцсетях. На них видно, как горячая вода бушует на дороге, где стоят машины.

Очень многие машины стоят по полколеса в кипятке, — описывают случившееся очевидцы.

Также на кадрах видно, как с ситуацией пытаются справиться аварийные службы. Их машины стоят вдоль дороги, от которой валит пар.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Волгограде учеников музыкальной школы пришлось эвакуировать из-за аварии на теплотрассе. Сотрудников предприятия теплоснабжения ждали на месте инцидента около часа.