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Автомобили затопило кипятком в Петербурге 

News.ru и ещё 1 4 часа назад
Автомобили затопило кипятком в Петербурге
Фото: globallookpress.com
Коммунальная авария стала причиной хлынувшего на дорогу кипятка в Московском районе Санкт-Петербурга. Прорыв труб произошёл на перекрёстке проспекта Космонавтом и улицы Орджоникидзе.
Кадры с места происшествия появились в соцсетях. На них видно, как горячая вода бушует на дороге, где стоят машины.

Очень многие машины стоят по полколеса в кипятке, — описывают случившееся очевидцы.

Также на кадрах видно, как с ситуацией пытаются справиться аварийные службы. Их машины стоят вдоль дороги, от которой валит пар.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Волгограде учеников музыкальной школы пришлось эвакуировать из-за аварии на теплотрассе. Сотрудников предприятия теплоснабжения ждали на месте инцидента около часа.
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