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Десятки погибших: в Таиланде поезд протаранил пассажирский автобус 

ТК «Звезда» и ещё 9 54 минуты назад
Десятки погибших: поезд протаранил пассажирский автобус
Фото: ТК «Звезда»
Трагедия произошла после того, как автобус выехал на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума при горевшем красном сигнале семафора.
По меньшей мере 20 человек стали жертвами столкновения автобуса с товарным поездом в таиландской провинции Чаченгсао в 80 километрах от Бангкока. Еще 30 человек получили травмы разной степени тяжести.
Согласно отчету, опубликованному местным Управлением по предотвращению и преодолению последствий катастроф, инцидент произошел в 08.05 (04.05 мск) в воскресенье. Всего в автобусе, следовавшем из провинции Самутпракан в один из буддийских храмов провинции Чаченгсао, находились 60 человек. Пассажирское транспортное средство внезапно выехало на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума при горевшем красном сигнале семафора, предупреждающем о приближении поезда.
В документе также сообщается, что руководством провинции создана комиссия по расследованию ЧП, состоящая из представителей полиции, управления железных дорог Таиланда, управления наземного транспорта местного Минтранса и страховых компаний.
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ДТП , Минтранс РФ
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