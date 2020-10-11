Десятки погибших: поезд протаранил пассажирский автобус

Трагедия произошла после того, как автобус выехал на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума при горевшем красном сигнале семафора.

По меньшей мере 20 человек стали жертвами столкновения автобуса с товарным поездом в таиландской провинции Чаченгсао в 80 километрах от Бангкока. Еще 30 человек получили травмы разной степени тяжести.

Согласно отчету, опубликованному местным Управлением по предотвращению и преодолению последствий катастроф, инцидент произошел в 08.05 (04.05 мск) в воскресенье. Всего в автобусе, следовавшем из провинции Самутпракан в один из буддийских храмов провинции Чаченгсао, находились 60 человек. Пассажирское транспортное средство внезапно выехало на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума при горевшем красном сигнале семафора, предупреждающем о приближении поезда.