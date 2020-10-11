В Петербурге байкер рухнул с разведенного моста

Сегодня ночью, 11 октября, около 02:15 с разведенного Сампсониевского моста в Петербурге упал пилот мотоцикла Kawasaki.

Так, байкер проехал мимо ограждения, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и попытки работников «Мостотреста» остановить его. В последний момент мужчина затормозил, но полностью остановиться ему не удалось, в результате чего мотоцикл вместе с пилотом оказался в воде.

Мотоциклом управлял 29-летний петербуржец. Его тело нашли.

Ранее ivbg.ru писал, что в Гатчинском районе подросток на мопеде врезался в столб и погиб. 16-летний юноша на мопеде не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи.