Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сочи отец и сын на квадроцикле упали с обрыва 

РИА Новости и ещё 12 3 часа назад
В Сочи трагически погиб турист
Фото: ТАСС
Турист с семилетним сыном на квадроцикле упал с обрыва в Сочи, мальчик выжил, СК организовал проверку, сообщает в понедельник СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, 57-летний мужчина с детьми отдыхал в Лазаревском районе Сочи. Днем в пятницу он с семилетним сыном поехал на квадроцикле в лес в поселке Нижнее Уч-Дере.

"Там, по предварительным данным, мужчина не справился с управлением, и квадроцикл опрокинулся с обрыва в русло реки Хобза. В результате произошедшего от полученных повреждений мужчина скончался, его малолетний сын был доставлен в лечебное учреждение, где ему продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь. Состояние ребенка оценивается как стабильное", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи организовали проверку по факту происшествия.

"В рамках проверки будет дана оценка действиям мужчины, который передал квадроцикл приезжему. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки находятся на контроле в краевом управлении СКР", — говорится в сообщении.

Россиянка погибла в Таиланде из-за белоруса на Honda
Последние новости
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Семья в Кузбассе похоронила "живого дедушку" с коронавирусом Семья в Кузбассе похоронила "живого дедушку" с коронавирусом В Афинах напали на Михаила Саакашвили В Афинах напали на Михаила Саакашвили
Комментарии 1
ДТП , Honda , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Четыре достойных альтернативы Крете
Четыре достойных альтернативы Крете
Как стать «невидимым» для ГИБДД?
Как стать «невидимым» для ГИБДД?
Россиянин помог женщине с парковкой и умер
Россиянин помог женщине с парковкой и умер
Toyota Land Cruiser может уйти с рынка
Toyota Land Cruiser может уйти с рынка
Видео
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
00:22
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
ДТП
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
Российские школьники попали в смертельное ДТП
00:25
Российские школьники попали в смертельное ДТП
ДТП
В Петербурге байкер рухнул с разведенного моста
00:19
В Петербурге байкер рухнул с разведенного моста
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение