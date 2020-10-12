В Сочи трагически погиб турист

"Там, по предварительным данным, мужчина не справился с управлением, и квадроцикл опрокинулся с обрыва в русло реки Хобза. В результате произошедшего от полученных повреждений мужчина скончался, его малолетний сын был доставлен в лечебное учреждение, где ему продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь. Состояние ребенка оценивается как стабильное", — говорится в сообщении.