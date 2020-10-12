В Сочи трагически погиб турист

Турист с семилетним сыном на квадроцикле упал с обрыва в Сочи, мальчик выжил, СК организовал проверку, сообщает в понедельник СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, 57-летний мужчина с детьми отдыхал в Лазаревском районе Сочи. Днем в пятницу он с семилетним сыном поехал на квадроцикле в лес в поселке Нижнее Уч-Дере.
"Там, по предварительным данным, мужчина не справился с управлением, и квадроцикл опрокинулся с обрыва в русло реки Хобза. В результате произошедшего от полученных повреждений мужчина скончался, его малолетний сын был доставлен в лечебное учреждение, где ему продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь. Состояние ребенка оценивается как стабильное", — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи организовали проверку по факту происшествия.
"В рамках проверки будет дана оценка действиям мужчины, который передал квадроцикл приезжему. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки находятся на контроле в краевом управлении СКР", — говорится в сообщении.