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В Москве произошло ДТП с участием скорой 

News.ru и ещё 17 2 часа назад
Крупная авария со «скорой помощью» произошла в Москве
Фото: ТАСС
В Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.
Так, водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу и врезался в машину медиков. В результате столкновения кузов BMW значительно деформировался — водитель автомобиля оказался зажат в салоне, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
По данным Mash, один человек погиб, ещё один пострадал.
Ранее NEWS.ru писал, что на Алтуфьевском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадал один человек.
Инцидент произошёл в районе дома 48. Одним из участников аварии является автомобиль такси. Пострадавший ехал в этой машине.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , BMW , Радиостанция "Говорит Москва"
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