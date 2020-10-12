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Грузовой поезд сошёл с рельсов в Амурской области 

News.ru и ещё 2 4 часа назад
Грузовой поезд сошел с рельсов в Амурской области
Фото: globallookpress.com
Локомотив грузового поезда сошёл с рельсов на Дальневосточной железной дороге. В результате задержано движение ряда пассажирских поездов.
Происшествие случилось вечером 11 октября на перегоне Аносовская — Пурикан однопутного неэлектрифицированного участка Тында — Штурм. Задерживаются в пути пассажирские поезда № 325 Нерюнгри — Хабаровск, № 688 Сковородино — Нерюнгри, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.
В настоящий момент принимаются меры для нормализации графика движения поездов. О пострадавших в результате происшествия ничего не сообщается.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Испании поезд сошёл с рельсов по пути из Вальядолида в Мадрид. Причиной послужили проливные дожди.
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ДТП , Локомотив
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