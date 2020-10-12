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В США 11-летний мальчик угнал школьный автобус и спровоцировал погоню 

Российская Газета и ещё 12 4 часа назад
В США 11-летний мальчик угнал школьный автобус
Фото: EPA
В американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) одиннадцатилетний мальчик угнал школьный автобус. Задержать его удалось только после погони. Инцидент произошел в воскресенье утром.
Ребенок пробрался в автобус и смог завести его. Узнав об угоне, полицейские организовали погоню, пишет РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ. Отмечается, что участвовали десятки стражей порядка, вереницы полицейских автомобилей преследовал школьника на автобусе через несколько районов города.
Погоня закончилась, когда автобус врезался в газопровод и затем в дерево. Юный злоумышленник был помещен под стражу в центр содержания несовершеннолетних. Его обвиняют в краже автомобиля и совершении насилия при отягчающих обстоятельствах. Уточняется, что в данном случае речь идет о том, что ребенок "намеренно пытался врезаться на транспортном средстве".
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ДТП , РИА Новости
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