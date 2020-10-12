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Появилось видео столкновения грузовика с мостом 

Вадим Дроздов 2 часа назад
11 октября на федеральной трассе М-10 "Москва — Санкт-Петербург" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовых автомобилей. Самосвал врезался в надземный пешеходный переход в районе населенного пункта Любань. Пешеходный переход при этом обрушился и упал на другой грузовик, который двигался по встречному направлению. Момент столкновения случайно заснял очевидец ДТП из стоявшего рядом автомобиля. Движение по трассе М-10 было временно заблокировано. К счастью, никто из водителей и пешеходов не пострадал. Объехать заваленный участок можно было через деревню Коркино. Причины произошедшего выясняются. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
ДТП , Видео , ГИБДД
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