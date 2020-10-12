Гаишник заставил водителя нарушить масочный режим

Директор Института лингвистики РГГУ Игорь Исаев рассказал, как инспектор ГИБДД в Москве остановил его и заставил нарушить масочный режим. Об этом кандидат филологических наук написал на своей странице в Facebook в понедельник, 12 октября.
По словам Исаева, сам гаишник был в маске. Остановив водителя, он приспустил средство защиты и попросил филолога сделать то же самое, дыхнув ему в лицо. Исаев предупредил сотрудника правоохранительных органов, что делать это опасно, вероятно, имея ввиду пандемию коронавируса. «Дыхните», — настаивал инспектор, после чего водитель не стал сопротивляться.
«Аппарат не предложили. Просто дыхнуть. Еду дальше глубоко потрясенный», — заключил Исаев.
Ранее столичные власти призвали москвичей по возможности ограничить число контактов и носить маски, в первую очередь в общественных местах и транспорте. Соответствующие рекомендации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом были размещены на сайте департамента здравоохранения столицы.