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Московский гаишник заставил водителя снять защитную маску и дыхнуть ему в лицо 

Мослента 2 часа назад
Гаишник заставил водителя нарушить масочный режим
Фото: РИА Новости
Директор Института лингвистики РГГУ Игорь Исаев рассказал, как инспектор ГИБДД в Москве остановил его и заставил нарушить масочный режим. Об этом кандидат филологических наук написал на своей странице в Facebook в понедельник, 12 октября.
По словам Исаева, сам гаишник был в маске. Остановив водителя, он приспустил средство защиты и попросил филолога сделать то же самое, дыхнув ему в лицо. Исаев предупредил сотрудника правоохранительных органов, что делать это опасно, вероятно, имея ввиду пандемию коронавируса. «Дыхните», — настаивал инспектор, после чего водитель не стал сопротивляться.

«Аппарат не предложили. Просто дыхнуть. Еду дальше глубоко потрясенный», — заключил Исаев.

Ранее столичные власти призвали москвичей по возможности ограничить число контактов и носить маски, в первую очередь в общественных местах и транспорте. Соответствующие рекомендации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом были размещены на сайте департамента здравоохранения столицы.
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Комментарии 4
ДТП , Игорь Исаев , ГИБДД , Правительство Москвы , МВД
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