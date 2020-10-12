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Бабушка стрелка из Нижегородской области скончалась 

Lenta.ru и ещё 35 2 часа назад
Бабушка стрелка из Нижегородской области скончалась
Фото: Lenta.ru
Бабушка 18-летнего Данил Монахов, Галина Монахова, скончалась в больнице на операционном столе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Раненую внуком женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачам не удалось ее спасти.
Ранее сообщалось, что Данил Монахов поругался с бабушкой, схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее. На крики женщины прибежал сосед — Монахов открыл огонь и по нему. Мужчина погиб на месте. После этого молодой человек взял второе ружье и отправился на остановку, где открыл огонь по прохожим и подъехавшему автобусу.
Число погибших от действий Монахова достигло четырех человек. Сам стрелок скрылся в лесах.
Для поиска молодого человека задействованы спецсредства. Его ищут с помощью инфракрасных тепловизоров, коптеров и служебных собак. Кроме того, в село Большеорловское стягивают дополнительные силы из числа военнослужащих и сотрудников спецподразделений, в том числе авиационный отряд специального назначения Росгвардии.
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ДТП , Росгвардия
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