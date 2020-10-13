На камеру попала серьезная авария с Tesla Model 3 

Накануне было опубликовано видео, как водитель Tesla Model 3 потерял управление и врезался в гараж в Ковине, Калифорния, недалеко от Лос-Анджелеса. Скорость столкновения была настолько большой, что оказались сильно повреждены гараж и дом.

Как выяснилось, автовладелец пытался скрыться от дорожной полиции . Он привлёк внимание правоохранителей, так как ехал со значительным превышением скорости. Электрокар стали преследовать на патрульном автомобиле, но вскоре погоню было решено отменить. Беглец разогнался до слишком большой скорости и дальнейшее преследование могло быть небезопасным, машину просто объявили в розыск.

Вероятно, удирающий от полиции водитель не понял, что за ним больше не гонятся и продолжил превышать скорость. Это привело к тому, что буквально через километр он врезался в жилой дом.

Когда это случилось, домовладелец сидел в доме и смотрел телевизор. К счастью, он не пострадал и также не поступало сообщений, что кто-либо еще из жителей ранен.

Как показали записи с камер видеонаблюдения, после аварии водитель ушёл пешком. Однако пассажир Model 3 остался в машине и был доставлен в местную больницу с легкими травмами. Вероятно, его дружба с водителем будет недолговечной, так как тяжело представить, что товарищ, по чьей глупости вы получили травмы, оставит вас в машине.

По сообщениям американского телеканала, эту Tesla оставили на ночь на месте происшествия из соображений безопасности. Утром прибыл эвакуатор и тяжелая техника, чтобы отбуксировать Model 3. Владелец автомобиля уже установлен и ведется его розыск.