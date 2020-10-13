На камеру попала серьезная авария с Tesla Model 3 

Накануне было опубликовано видео, как водитель Tesla Model 3 потерял управление и врезался в гараж в Ковине, Калифорния, недалеко от Лос-Анджелеса. Скорость столкновения была настолько большой, что оказались сильно повреждены гараж и дом.
Как выяснилось, автовладелец пытался скрыться от дорожной полиции. Он привлёк внимание правоохранителей, так как ехал со значительным превышением скорости. Электрокар стали преследовать на патрульном автомобиле, но вскоре погоню было решено отменить. Беглец разогнался до слишком большой скорости и дальнейшее преследование могло быть небезопасным, машину просто объявили в розыск.
Вероятно, удирающий от полиции водитель не понял, что за ним больше не гонятся и продолжил превышать скорость. Это привело к тому, что буквально через километр он врезался в жилой дом.
Когда это случилось, домовладелец сидел в доме и смотрел телевизор. К счастью, он не пострадал и также не поступало сообщений, что кто-либо еще из жителей ранен.
Как показали записи с камер видеонаблюдения, после аварии водитель ушёл пешком. Однако пассажир Model 3 остался в машине и был доставлен в местную больницу с легкими травмами. Вероятно, его дружба с водителем будет недолговечной, так как тяжело представить, что товарищ, по чьей глупости вы получили травмы, оставит вас в машине.
По сообщениям американского телеканала, эту Tesla оставили на ночь на месте происшествия из соображений безопасности. Утром прибыл эвакуатор и тяжелая техника, чтобы отбуксировать Model 3. Владелец автомобиля уже установлен и ведется его розыск.