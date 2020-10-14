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Два человека погибли в ДТП в Подмосковье 

ТАСС и ещё 2 45 минут назад
Два человека погибли в ДТП в Подмосковье
Фото: ТАСС
Водитель иномарки съехал с дороги и врезался в препятствие в Подмосковье, в результате ДТП погибли два человека. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 17:50 на 2-м километре автодороги Старая Купавна — Щемилово водитель автомобиля Opel съехал с дороги и совершил наезд на препятствие. В результате ДТП погибли два человека", — сказал собеседник агентства, добавив, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

Со своей стороны источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что автомобиль врезался в дерево.
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ДТП , Opel , МВД , ИТАР-ТАСС
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