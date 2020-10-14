Два человека погибли в ДТП в Подмосковье 

"В 17:50 на 2-м километре автодороги Старая Купавна — Щемилово водитель автомобиля Opel съехал с дороги и совершил наезд на препятствие. В результате ДТП погибли два человека", — сказал собеседник агентства, добавив, что обстоятельства происшествия устанавливаются.