Пожарная машина сбила насмерть ребенка на переходе 

В Архангельске пожарная машина насмерть сбила ребенка, пересекавшего проезжую часть на самокате по пешеходному переходу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
«По предварительной информации, пожарный автомобиль при повороте допустил наезд на ребенка, пересекающего проезжую часть на самокате. К сожалению, в карете скорой помощи мальчик скончался», — рассказали в МЧС.
Видео происшествия опубликовал телеграм-канал Mash. Издание уточняет, что погибшему ребенку было 10 лет.
В ведомстве назвали произошедшее большой трагедией, выразили соболезнования семье мальчика и заявили о готовности оказать «всяческую поддержку» родным и близким.
Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП. В МЧС заявили, что ведомство готово предоставить всю необходимую информацию. Глава регионального МЧС Александр Бахтин выразил уверенность в том, что произошедшему будет дана объективная правовая оценка.
Как сообщал «Рамблер», 5 октября в Москве финалистка программы «Холостяк» Виктория Короткова за рулем внедорожника Mercedes Gelandewagen сбила человека, перебегающего Кутузовский проспект в неположенном месте. От удара пострадавшего выбросило на встречную полосу прямо под колеса седана Jaguar. Пешеход от полученных травм скончался на месте.