Российский комик попал в ДТП с женой и детьми

Российский юморист Леня Махно вместе с двумя детьми и беременной женой попал в аварию. Сам комик не получил серьезных увечий, а вот его супруга и один из наследников попали в больницу.

Как сообщает СтарХит, самые сильные травмы получила беременная супруга Махно. Ее госпитализировали с переломами пальцев и подозрением на ушиб плода. Также в больницу попал двухлетний ребенок артиста, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Пока неизвестно, по чьей вине произошло ДТП.

Напомним, что Леня прославился после участия в шоу «Убойная лига». В дальнейшем он стал частым гостем комедийных шоу на ТНТ, артист также много гастролировал по стране.