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Российский комик попал в ДТП с беременной женой и детьми 

Свободная пресса 3 часа назад
Российский комик попал в ДТП с женой и детьми
Фото: @lmaxno
Российский юморист Леня Махно вместе с двумя детьми и беременной женой попал в аварию. Сам комик не получил серьезных увечий, а вот его супруга и один из наследников попали в больницу.
Как сообщает СтарХит, самые сильные травмы получила беременная супруга Махно. Ее госпитализировали с переломами пальцев и подозрением на ушиб плода. Также в больницу попал двухлетний ребенок артиста, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
Пока неизвестно, по чьей вине произошло ДТП.
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Напомним, что Леня прославился после участия в шоу «Убойная лига». В дальнейшем он стал частым гостем комедийных шоу на ТНТ, артист также много гастролировал по стране.
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