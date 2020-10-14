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В центре Москвы такси упало в Яузу 

РИА Новости и ещё 16 9 часов назад
В центре Москвы такси упало в Яузу
Фото: Daily Storm
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Такси угодило в Яузу в центре Москвы, сообщает дептранс на своей странице в Telegram.
"В Наставническом переулке, 17 такси выехало с проезжей части в реку. Информация о пассажирах и пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.
По данным экстренных служб, машина пробила металлическое ограждение и опрокинулась в Яузу. Позже стало известно, что водитель такси погиб.
"К сожалению, водитель погиб, водолазы достали его тело из воды. На месте сейчас работает кран для извлечения автомобиля из реки", — сказал собеседник агентства.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , РИА Новости
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