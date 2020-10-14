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Такси упало в реку Яузу в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

ДТП произошло в районе 17-го дома в Наставническом переулке в центре столицы. На видеозаписи, которую опубликовала пресс-служба Дептранса видно, как автомобиль едет в сторону реки не сбавляя скорости, сносит ограждение и падает в воду.

«Информация о пассажирах и пострадавших уточняется», — сообщили в ведомстве.

По данным телеграм-канала «Московские новости», в результате аварии водитель такси погиб.

30 сентября, как сообщал «Рамблер», в районе 23-го километра автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Московской области произошло попутное столкновение автомобилей « Киа » и « Опель ». В результате аварии два человека погибли, еще шестеро получили травмы, в том числе трое детей — шести месяцев, 2,5 года и 12 лет.