Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЧП в центре Москвы: такси вылетело в реку 

Артём Кульша 3 часа назад
Такси упало в реку Яузу в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
ДТП произошло в районе 17-го дома в Наставническом переулке в центре столицы. На видеозаписи, которую опубликовала пресс-служба Дептранса видно, как автомобиль едет в сторону реки не сбавляя скорости, сносит ограждение и падает в воду.

«Информация о пассажирах и пострадавших уточняется», — сообщили в ведомстве.

По данным телеграм-канала «Московские новости», в результате аварии водитель такси погиб.
30 сентября, как сообщал «Рамблер», в районе 23-го километра автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Московской области произошло попутное столкновение автомобилей «Киа» и «Опель». В результате аварии два человека погибли, еще шестеро получили травмы, в том числе трое детей — шести месяцев, 2,5 года и 12 лет.
В августе, как сообщал «Рамблер», бывший водитель автомобиля скорой помощи в состоянии алкогольного опьянения за рулем «Мерседеса» сбил двух женщин на пешеходном переходе в районе Батайского проезда в Москве. Одна из женщин скончалась на месте, вторая была госпитализирована.
Комментарии 9
ДТП , Видео , Kia , Opel , Mercedes-Benz
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ее разорвало пополам на глазах у мужа»
«Ее разорвало пополам на глазах у мужа»
ЧП в Домодедово: названо число пострадавших
ЧП в Домодедово: названо число пострадавших
Адвокат Ефремова узнал, почему за смерть Захарова в ДТП просили…
Адвокат Ефремова узнал, почему за смерть Захарова в ДТП просили…
Названа цена обновленного Bentley Bentayga в России
Названа цена обновленного Bentley Bentayga в России
Видео
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
00:22
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
ДТП
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
Пожарная машина сбила насмерть ребенка на переходе
00:35
Пожарная машина сбила насмерть ребенка на переходе
ДТП
Российские школьники попали в смертельное ДТП
00:25
Российские школьники попали в смертельное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение