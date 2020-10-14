В ДТП под Тулой погибли три человека

На автодороге Кимовск — Новольвовск в Тульской области столкнулись маршрутный микроавтобус и легковое такси, сообщает РИА «Новости».
Сообщается, что ДТП произошло днем возле деревни Петровское, Кимовского района Тульской области. По предварительным данным, водитель легкового такси Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Газель». Он и еще две пассажирки погибли на месте. Водитель и пятеро пассажиров маршрутки были госпитализированы.
По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело, правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. На место происшествия также выехал начальник УМВД по Тульской области генерал-майор полиции Сергей Галкин.