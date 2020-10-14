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В ДТП под Тулой погибли три человека, еще шестеро пострадали 

Мир24 и ещё 15 1 час назад
В ДТП под Тулой погибли три человека
Фото: ТАСС
На автодороге Кимовск — Новольвовск в Тульской области столкнулись маршрутный микроавтобус и легковое такси, сообщает РИА «Новости».
Сообщается, что ДТП произошло днем возле деревни Петровское, Кимовского района Тульской области. По предварительным данным, водитель легкового такси Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Газель». Он и еще две пассажирки погибли на месте. Водитель и пятеро пассажиров маршрутки были госпитализированы.
По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело, правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. На место происшествия также выехал начальник УМВД по Тульской области генерал-майор полиции Сергей Галкин.
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ДТП , Daewoo Nexia , Сергей Галкин , МВД , РИА Новости
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