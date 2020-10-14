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Эксперт рассказал о влиянии умного города на число ДТП 

Lenta.ru 2 часа назад
Оценено влиянии умного города на число ДТП
Фото: РИА Новости
Внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС), которые управляют движением транспорта в городах, позволит снизить уровень стресса у водителей. Как сообщил ТАСС заведующий кафедрой предпринимательства и логистики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов, это приведет к снижению числа ДТП.
В качестве примера эксперт привел эксперимент Массачусетского технологического института. Тогда выяснилось, что ситуация, когда водителя резко подрезает другая машина, сопоставима по уровню стресса с прыжком с парашютом.
По мнению Завьялова, самым заметным изменением после внедрения ИТС станет исчезновение пробок. «Бороться с ними будут автоматизированные системы управления дорожным движением», — отметил он. Эксперт объяснил, что непрерывный мониторинг загруженности улиц и доступ населения к этой информации позволят планировать максимально комфортные и быстрые маршруты.
Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2024 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 миллиарда рублей.
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