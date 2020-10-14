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Виновник аварии убежал с места ДТП, забыв прихватить документы 

Motor.ru 46 минут назад
Самая дорогая авария: Rolls-Royce Ghost протаранил Lamborghini Urus
Фото: © Twitter.com/ResponseWMP
Неподалёку от Бирмингема произошла авария, которая претендует на звание одной из самых дорогих за последнее время. Rolls-Royce Ghost стоимостью около 25 миллионов рублей врезался в Lamborghini Urus, цена которого — 20 миллионов рублей. Виновник столкновения скрылся с места происшествия, но забыл в машине документы с фотографией, так что его поимка — лишь вопрос времени.
Фотография разбитых Rolls-Royce Ghost и Lamborghini Urus появилась в Twitter. Судя по снимку, у Ghost серьезно повреждена передняя часть и правый бок, а у Urus — задний бампер и правое заднее крыло. Обошлось без пострадавших, а причинённый ущерб ещё только предстоит оценить.
По одной из версий, Rolls-Royce Ghost был взят в аренду — это объясняет побег водителя. Причём он скрылся в спешке, так как забыл на месте преступления своё удостоверение личности. В комментариях к публикации в Twitter пользователи также предполагают, что ДТП может быть подстроено с целью получения страховой выплаты. Им показалось подозрительным, что в аварии учувствовали два дорогих и довольно редких автомобиля.
Другое дорогостоящее ДТП недавно случилось на перевале Сен-Готард в Швейцарии — там столкнулись гиперкар Bugatti Chiron, спорткар Porsche 911, кемпер и универсал Mercedes-Benz C-Class.
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Комментарии
ДТП , Lamborghini Urus , Bugatti Chiron , Rolls-Royce Ghost , Porsche 911 , Lamborghini , Rolls-Royce , Bugatti , Porsche , Mercedes-Benz
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