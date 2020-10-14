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Видео с места падения такси в реку Яузу в Москве
РИАМО
2 часа назад
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Инцидент произошел в 7:48 по адресу: Костомаровская набережная. Автомобиль такси пробил ограждение и упал в реку Яузу. В результате ДТП погиб водитель.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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