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Видео с места падения такси в реку Яузу в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Инцидент произошел в 7:48 по адресу: Костомаровская набережная. Автомобиль такси пробил ограждение и упал в реку Яузу. В результате ДТП погиб водитель.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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ДТП , Видео
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