Раскрыт способ спастись из упавшего в воду авто

Специалист отметил, что в такой ситуации очень важно сохранять хладнокровие.
Председатель совета крымской республиканской организации «ВОСВОД» Сергей Михайлов рассказал «Звезде», как следует действовать человеку, оказавшемуся в упавшем в водоем автомобиле.
Специалист отметил, что когда транспортное средство изнутри наполняется водой действовать, то есть пытаться выбраться из машины, нужно быстро.
«Если не открываются окна — выдавить стекло, и попытаться всплывать на поверхность. Руками его не выдавишь, стекло нужно либо разбить, либо выдавить ногами. Оно легко выдавливается», — рассказал Михайлов.
Эксперт порекомендовал выдавливать лобовое или заднее стекла автомобиля, указав, что при наличии нескольких человек в салоне следует скооперировать усилия.
Михайлов подчеркнул, что машины не сразу заполняются водой.
«Если уплотнители плохие и не держат ничего, то, естественно, она будет быстро заполняться. Думаю, минуты две есть, чтобы скооперироваться», — указал он.
Специалист добавил, что крайне важно в подобной ситуации не поддаваться панике и действовать хладнокровно и использовать все имеющиеся возможности спастись.