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Эксперт рассказал, как спастись из упавшего в воду автомобиля 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Раскрыт способ спастись из упавшего в воду авто
Фото: ТАСС
Специалист отметил, что в такой ситуации очень важно сохранять хладнокровие.
Председатель совета крымской республиканской организации «ВОСВОД» Сергей Михайлов рассказал «Звезде», как следует действовать человеку, оказавшемуся в упавшем в водоем автомобиле.
Специалист отметил, что когда транспортное средство изнутри наполняется водой действовать, то есть пытаться выбраться из машины, нужно быстро.

«Если не открываются окна — выдавить стекло, и попытаться всплывать на поверхность. Руками его не выдавишь, стекло нужно либо разбить, либо выдавить ногами. Оно легко выдавливается», — рассказал Михайлов.

Эксперт порекомендовал выдавливать лобовое или заднее стекла автомобиля, указав, что при наличии нескольких человек в салоне следует скооперировать усилия.
Михайлов подчеркнул, что машины не сразу заполняются водой.

«Если уплотнители плохие и не держат ничего, то, естественно, она будет быстро заполняться. Думаю, минуты две есть, чтобы скооперироваться», — указал он.

Специалист добавил, что крайне важно в подобной ситуации не поддаваться панике и действовать хладнокровно и использовать все имеющиеся возможности спастись.
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ДТП , Сергей Михайлов
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