Смертельное ДТП произошло в Красноярском крае

"Сегодня утром на 19 км автодороги Заозерный — Новая Солянка 19-летний водитель ВАЗа, по предварительной информации, не справился с управлением, допустил съезд с дороги, после чего врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три пассажира легкового автомобиля. Водитель и еще один пассажир в настоящее время госпитализированы", — говорится в сообщении.