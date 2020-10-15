Смертельное ДТП произошло в Красноярском крае

Водитель автомобиля ВАЗ на автодороге Заозерный — Новая Солянка в Красноярском крае не справился с управлением и врезался в дерево. Три пассажира погибли на месте, водитель и четвертый пассажир госпитализированы, сообщается на сайте МВД региона.
"Сегодня утром на 19 км автодороги Заозерный — Новая Солянка 19-летний водитель ВАЗа, по предварительной информации, не справился с управлением, допустил съезд с дороги, после чего врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три пассажира легкового автомобиля. Водитель и еще один пассажир в настоящее время госпитализированы", — говорится в сообщении.
Сейчас на месте аварии работает руководство межмуниципального отдела МВД "Бородинский", уточняется в сообщении.