Юрист дал прогноз на пересмотр приговора Ефремову

Сергей Аверцев, адвокат старшего сына Сергея Захарова , погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова , полагает, что при пересмотре приговора суд может назначить актеру колонию-поселение. Своим прогнозом юрист в четверг, 15 октября, поделился с «Московским комсомольцем».

Он добавил, что согласен с решением актера подать апелляционную жалобу на приговор.

«В каждой ситуации нужно пользоваться любыми возможностями, которые предоставляет государство», — заявил защитник.

Однако, по его словам, надеяться на сокращение срока или условное наказание Ефремову не следует.

В случае, если суд решит заменить реальное наказание на условное, юрист обещает подать жалобу.

Аверцев также отметил, что через пару лет Ефремов сможет выйти по УДО. Адвокат подчеркнул, что если в суд поступит такое ходатайство, то он об этом узнает и обязательно примет участие в новом процессе.