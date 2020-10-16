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Адвокат дал прогноз на пересмотр приговора Ефремову 

Lenta.ru и ещё 29 3 часа назад
Юрист дал прогноз на пересмотр приговора Ефремову
Фото: РИА Новости
Сергей Аверцев, адвокат старшего сына Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, полагает, что при пересмотре приговора суд может назначить актеру колонию-поселение. Своим прогнозом юрист в четверг, 15 октября, поделился с «Московским комсомольцем».
Он добавил, что согласен с решением актера подать апелляционную жалобу на приговор.

«В каждой ситуации нужно пользоваться любыми возможностями, которые предоставляет государство», — заявил защитник.

Однако, по его словам, надеяться на сокращение срока или условное наказание Ефремову не следует.
В случае, если суд решит заменить реальное наказание на условное, юрист обещает подать жалобу.
Аверцев также отметил, что через пару лет Ефремов сможет выйти по УДО. Адвокат подчеркнул, что если в суд поступит такое ходатайство, то он об этом узнает и обязательно примет участие в новом процессе.
Авария с участием автомобиля Ефремова произошла 8 июня. Артист сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель, Сергей Захаров, скончался от полученных травм. 8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, его на три года лишили водительских прав. Защита обжаловала приговор.
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ДТП , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН , Московский комсомолец
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