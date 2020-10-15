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В Москве мужчина погиб на шоссе, выйдя из сломавшейся машины 

РИА Новости 2 часа назад
Мужчина вышел из сломавшейся машины в Москве и погиб
Фото: РИА Новости
Водитель погиб на Новорязанском шоссе в Москве, выйдя из сломавшегося автомобиля, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"В 16.30 на Новорязанском шоссе, не доезжая 300 метров до МКАД, произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen взял на буксировку транспортное средство Hyundai Solaris, водитель которого вышел из салона для осуществления сцепки транспортных средств", — говорится в сообщении в Twitter московского ГИБДД.

Когда водитель вышел из машины, проезжавший мимо автомобиль Peugeot задел неисправный Hyundai. Водителя сломавшегося авто отбросило на соседнюю полосу, и его сбил Hyundai Getz.

"В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai Solaris погиб", — говорится в сообщении ГИБДД. На месте работают полиция и экстренные службы.

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ДТП , Hyundai , Hyundai Getz , Hyundai Solaris , Peugeot , Volkswagen , ГИБДД
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