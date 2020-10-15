Мужчина вышел из сломавшейся машины в Москве и погиб

"В 16.30 на Новорязанском шоссе, не доезжая 300 метров до МКАД, произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen взял на буксировку транспортное средство Hyundai Solaris, водитель которого вышел из салона для осуществления сцепки транспортных средств", — говорится в сообщении в Twitter московского ГИБДД.