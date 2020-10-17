Три человека пострадали в аварии на МКАД

Авария случилась на МКАД в районе Новоегорьевского шоссе.Как сообщает в Twitter пресс-служба столичного управления ГИБДД, ДТП произошло в 20:15 на 14-м километре автодороги.
Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин
"Водитель такси совершил наезд на стоящий автомобиль по причине мелкого ДТП с другим транспортным средством", – рассказали в пресс-службе.
В результате аварии пострадали три человека. Им была оказана необходимая медицинская помощь. О госпитализации участников ДТП не сообщается.
На месте находятся сотрудники ГИБДД
.
Ранее авария произошла на Киевском шоссе в ТиНАО. В ДТП в районе 64 километра автодороги столкнулись грузовик и легковушка.