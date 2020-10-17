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Восемь человек погибли в аварии на севере Индии

News.ruиещё 1
2 часа назад
На территории индийского штата Уттар-Прадеш, расположенного на севере страны, произошла авария с участием автобуса. В настоящее время известно, что в результате ДТП погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом журналистам 17 октября сообщили представители местной полиции.
Восемь человек погибли в аварии в Индии
Фото: TwitterTwitter
Отмечается, что ещё 30 человек получили травмы в результате аварии. Все они были госпитализированы.
Сегодня рано утром автобус перевернулся и столкнулся с автомобилем, погибли восемь человек, ещё 30 пострадали, — приводит слова правоохранителей информационное агентство «Синьхуа».
Как ранее передавал NEWS.ru, 14 октября маршрутное такси и легковушка столкнулись в Кимовском районе Тульской области. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.
Авария произошла на автодороге между деревнями Петровское и Калиновка.
ДТП,Синьхуа,
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