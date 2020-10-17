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Автомобиль упал в болото в результате ДТП в ТиНАО 

Москва24 и ещё 4 4 часа назад
Автомобиль упал в болото в Новой Москве
Фото: Москва24
Автомобиль упал в болото в результате ДТП в Щербинке, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Авария произошла в районе дома 2 на улице Восточная. Там столкнулись автомобиль Renault и другая легковая машина. В результате аварии один из автомобилей перевернулся и упал в болото. Никто не пострадал.
Ранее в Москве погиб водитель машины такси, которая упала в реку Яузу. Последствия происшествия устраняли водолазы и кран. До этого машина столкнулась с препятствием в Подмосковье. В результате случившегося погибли два человека.
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ДТП , Renault , МВД , АГН "Москва"
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